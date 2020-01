Bericht: Neu-Kölner Uth darf nicht gegen FC Schalke spielen

Köln (dpa) - Der vom FC Schalke 04 an den 1. FC Köln ausgeliehene Fußballprofi Mark Uth darf nach «Bild»-Informationen (Dienstag) in der Bundesliga nicht gegen seinen Stammverein antreten. Der 28-Jährige wird den abstiegsbedrohten Kölnern am 29. Februar im Duell mit seinem eigentlichen Arbeitgeber aus Gelsenkirchen daher fehlen. Grund dafür ist der Zeitung zufolge eine entsprechende Vertragsklausel.

