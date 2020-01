NRW-Landwirte ernten deutlich mehr Zuckerrüben

Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz Hitze und Trockenheit haben die Landwirte in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr Zuckerrüben geerntet als im Dürrejahr 2018. Der Flächenertrag, also die geerntete Menge pro Hektar, habe 17,1 Prozent höher gelegen als 2018, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit. Blickt man weiter zurück, ist die Ernte jedoch rückläufig - sie lag 3,6 Prozent unter dem Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2018.

Von dpa