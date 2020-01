Milchproduktion in NRW auf Rekordhöhe

Krefeld (dpa/lnw) - Die Milchproduktion ist in Nordrhein-Westfalen entgegen dem Bundestrend auf ein Rekordniveau gestiegen. Die NRW-Landwirte haben 2019 nach einer ersten Schätzung mehr als 2,7 Millionen Tonnen Kuhmilch bei den Molkereien angeliefert, wie die Landesvereinigung der Milchwirtschaft am Mittwoch in Krefeld mitteilte. Das entspräche einem Plus von 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für Deutschland insgesamt wird hingegen mit einem minimalen Minus von 0,1 Prozent gerechnet.

Von dpa