Bankmitarbeiterin bewahrt 80-Jährigen vor Telefonbetrügern

Königswinter (dpa/lnw) - In Königswinter bei Bonn hat eine Bankmitarbeiterin einen 80-Jährigen vor einem Trickbetrug durch falsche Polizisten bewahrt. Die Frau wurde misstrauisch, als der Senior einen fünfstelligen Betrag abheben wollte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die Betrüger den 80-Jährigen angerufen und sich als «ermittelnde Polizeibeamte» ausgegeben. Sie hätten ihn bei dem Vorfall am Dienstag stark unter Druck gesetzt und dazu aufgefordert, das Geld abzuheben, um es vor angeblichen Verbrechern in Sicherheit zu bringen.

Von dpa