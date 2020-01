Deutsche Möbelverkäufe leicht rückläufig

Köln (dpa) - Die deutschen Möbelbauer haben im vergangenen Jahr etwas weniger Möbel verkauft als im Vorjahr. Der Umsatz der Möbelindustrie werde für das Geschäftsjahr 2019 voraussichtlich bei rund 18 Milliarden Euro liegen und damit rund 0,6 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, sagte der Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Möbelindustrie (VDM) Jan Kurth am Mittwoch in Köln. In den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres erwirtschafteten die Hersteller 14,9 Milliarden Euro. «Einfach nur Möbel verkaufen funktioniert heute nicht mehr», räumte Kurth selbstkritisch ein. Da Verbraucher heute gut informiert seien, müsse man sich neue Konzepte überlegen.

Von dpa