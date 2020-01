SC Paderborn gewinnt Testspiel gegen VfL Osnabrück

Paderborn (dpa) - Fußball-Bundesligist SC Paderborn hat ein Testspiel gegen den Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück mit 4:3 (4:0) gewonnen. Durch Tore von Kai Pröger (15. Minute), Abdelhamid Sabiri (22.), Rifet Kapic (31.) und Christopher Antwi-Adjei (33.) führte der Erstligist am Mittwochnachmittag zur Halbzeit bereits mit 4:0. Doch in den letzten 20 Minuten kamen die Niedersachsen durch Joost van Aken (72.) und zwei Treffer von Anas Ouahim (79./85.) noch einmal heran. Das Spiel in Paderborn fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Von dpa