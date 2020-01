Essen (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf ein wechselhaftes Wochenende einstellen. Autofahrer müssen vor allem morgens noch vorsichtig fahren, denn in den Nächten gibt es Bodenfrost und morgens dann auch Glätte, wie Bernd Hussing vom Deutschen Wetterdienst in Essen am Donnerstagmorgen mitteilte.

Von dpa