Geldautomaten-Häuschen nach Sprengung völlig zerstört

Mülheim/Ruhr (dpa/lnw) - Ein Zeuge sah noch, wie die Täter die Geldscheine einsammelten: Zwei Unbekannte haben in Mülheim an der Ruhr einen Geldautomaten gesprengt und erheblichen Schaden angerichtet. Das frei stehende Automatenhäuschen auf einem Parkplatz sei durch die Detonation in der Nacht zu Donnerstag zerstört worden, sagte eine Polizeisprecherin. Auch zwei geparkte Autos wurden demnach beschädigt. Es sei niemand verletzt worden. Die Täter flüchteten nach Angaben des Zeugen mit hoher Geschwindigkeit in einem schwarzen Auto Richtung Autobahn. Die Höhe der Beute und des Schadens waren zunächst unklar. Der Polizeisprecherin zufolge wurde in dem Häuschen bereits im Februar 2019 ein Geldautomat gesprengt.

