Polizei schießt auf flüchtendes Fahrzeug

Essen (dpa/lnw) - Bei einer Fahrzeugkontrolle am Essener Straßenstrich hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen auf ein flüchtendes Auto geschossen. Ob etwas oder jemand getroffen wurde, sei unklar. «Nach derzeitigem Ermittlungsstand scheint der Schusswaffengebrauch folgenlos zu sein», sagte Frank Lemanis von der Polizei Bochum. Wie üblich in solchen Fällen übernahm eine andere Polizeibehörde die Ermittlungen.

Von dpa