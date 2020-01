Schulbus-Crash unter Drogen: Bewährungsstrafe für Fahrer

Paderborn (dpa/lnw) - Der Fahrer eines Schulbusses ist nach einem Unfall mit vielen Verletzten am Freitag in Paderborn zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht sah es als erwiesen an, dass der 44-Jährige den Unfall in Lichtenau bei Paderborn im vergangenen April unter Drogen-Einfluss verursachte. Der Mann erhielt wegen fahrlässiger Körperverletzung und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung.

Von dpa