Rheinbrücke Krefeld am Wochenende noch einmal gesperrt

Gelsenkirchen/Krefeld (dpa/lnw) - Die denkmalgeschützte Rheinbrücke an der Bundesstraße 288 zwischen Krefeld und Duisburg wird für Bau- und Sanierungsarbeiten an diesem Wochenende zum vorerst letzten Mal komplett gesperrt. Die Sperrung dauere von Freitagabend (20 Uhr) bis Montagfrüh (5 Uhr), teilte der Landesbetrieb Straßenbau NRW mit. Bis Mitte Februar sollen die Arbeiten an der Brücke und auch unterhalb des Bauwerks beendet sein. Umleitungen an diesem Wochenende über die Autobahnen 40 und A44 sind ausgeschildert. Für Fußgänger und Radfahrer gilt die Sperrung nicht.

Von dpa