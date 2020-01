Krefeld (dpa/lnw) - Nach dem Brand im Krefelder Zoo in der Silvesternacht dauern die Ermittlungen der Polizei an. Mit Ergebnissen werde frühestens in der Woche ab dem 20. Januar gerechnet, sagte eine Sprecherin der Polizei in Krefeld am Freitag. Auf dem Zoogelände war in der Nacht zu Neujahr das Affenhaus ausgebrannt. Mehr als 30 Tiere, darunter Menschenaffen, starben.

Von dpa