Der ehemalige HSV-Profi und Schalke-Neuzugang Michael Gregoritsch erzielte vor 11 918 Zuschauern die Führung (18. Minute) für die Gäste. Benito Raman nach starker Vorarbeit von Amine Harit (56.), Alessandro Schöpf (64.) und Rabbi Matondo (87.) erhöhten auf 4:0. Ein HSV-Tor von Jeremy Dudziak (22.) wurde wegen vermeintlicher Abseitsstellung nicht anerkannt. Martin Harnik traf nur die Latte (61.).

Eine Woche vor dem Rückrundenstart gegen Borussia Mönchengladbach waren die ballsicheren und spritzigen Schalker in der Vorbereitung deutlich weiter als der HSV. Die Hamburger starten erst knapp zwei Wochen später in den Rest der Rückrunde.

Der FC Schalke war am Vortag aus dem Trainingslager in Südspanien zurückgekehrt. Dort hatte die Mannschaft von Trainer David Wagner drei Tage zuvor in einem Test gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden eine 0:1-Niederlage kassiert. Die Hamburger reisen am Sonntag ins einwöchige Trainingscamp nach Portugal.