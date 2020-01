Düsseldorf (dpa/lnw) - Für den Neubau und die Renovierung jüdischer Einrichtungen stellt das Land Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr 3,4 Millionen Euro bereit. «Wir freuen uns, dass heute jüdisches Leben mit neuen Gemeindezentren und Synagogen sichtbar in unserem Land vertreten ist und Heimat findet», teilte NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Sonntag mit.

Von dpa