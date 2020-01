Fünf Wochen nach geparktem Wagen gesucht: Auto wieder da

Mülheim (dpa/lnw) - Der in Mülheim an der Ruhr seit fünf Wochen vermisste Wagen eines 81 Jahre altes Mannes ist gefunden. Das Auto sei in einer kleinen Sackgasse geparkt gewesen, sagte der Sohn des Rentners am Sonntag. Eine Frau habe am Samstag Bilder und Adresse an das eigens für die Suche nach dem Wagen eingereichte Email-Postfach geschickt. Der Wagen habe tatsächlich dort gestanden. «An der versteckten Stelle hätten wir niemals gesucht», sagte der Sohn.

Von dpa