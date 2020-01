Eisbären Berlin siegen 4:3 bei den Kölner Haien

Köln (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben ihren ersten Auswärtssieg im neuen Jahr gefeiert. Am Sonntagnachmittag gewannen die Hauptstädter bei den Kölner Haien mit 4:3 (1:0, 2:0, 0:3, 1:0) nach Verlängerung und behaupteten damit den vierten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). James Sheppard sorgte in der letzten Minute der Overtime zumindest für zwei Punkte, nachdem die Berliner durch Treffer von Sheppard, Marcel Noebels und Kai Wissmann zwischenzeitlich bereits mit 3:0 geführt hatten.

Von dpa