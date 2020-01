Odonkor: Lieber TV-Promi als Fußball-Trainer

Gummersbach (dpa) - Ex-Nationalspieler David Odonkor sieht seine Karriere als Fußball-Trainer offenbar als beendet an und will sich verstärkt seiner Rolle als TV-Promi widmen. «Wenn etwas Interessantes als Trainer kommen würde, würde ich mir das anhören. Aber für mich liegt das Hauptaugenmerk auf dem TV», sagte Odonkor, der unter anderem bei «Promi Big Brother» 2015 gewonnen hatte, am Rande eines von Ex-Weltmeister Lukas Podolski mitorganisierten Hallenfußball-Turnier der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa