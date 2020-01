Fast 110 Kilometer Stau: Autofahrer brauchen Geduld

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Berufsverkehr ist am Montagmorgen für viele Autofahrer in Nordrhein-Westfalen zur Geduldsprobe geworden. Der WDR-Staumelder berichtete am frühen Morgen von Staus mit einer Gesamtlänge von 109 Kilometern im Bundesland. Besonders viel Extrazeit mussten Autofahrer demnach auf der A3 einplanen: In Richtung Köln gab es zwischen Kreuz Oberhausen und Kreuz Oberhausen-West nach einem Unfall etwa zehn Kilometer Stau und Verzögerungen von etwa einer Stunde. Auf der A46 in Richtung Düsseldorf dauerte die Fahrt nach einem Unfall etwa 45 Minuten länger: Zwischen Jüchen und Neuss-Holzheim staute es auf neun Kilometern.

Von dpa