Dr. Motte will wieder Loveparade in Berlin

Berlin -

Zehn Jahre nach der tödlichen Massenpanik in Duisburg möchte der Berliner DJ Dr. Motte wieder eine Loveparade in Berlin starten. Dazu wollen er und sein Team der gemeinnützigen GmbH «Rave the Planet» Spenden sammeln, wie der 59-Jährige am Montag in Berlin ankündigte.