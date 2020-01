Der 21-Jährige war am Montag vor seinem Berufskolleg mit einem spitzen Gegenstand am Oberschenkel schwer verletzt worden. Der Täter soll sich von hinten genähert haben. Am Nachmittag stellte sich dann der 18-Jährige auf einer Wache. Das Opfer war nach Polizeiangaben auch am Dienstag noch im Krankenhaus.

Der Tatverdächtige lasse sich anwaltlich vertreten, erklärte die Polizei. Die Hintergründe der Attacke blieben zunächst weiter unklar.