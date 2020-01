Kölner Berufsschüler in Schulnähe attackiert und verletzt

Köln (dpa/lnw) - Ein 21-jähriger Schüler ist in Köln auf seinem Weg zum Berufskolleg bei einem Angriff schwer verletzt worden. Nach Informationen der Bezirksregierung als Schulaufsicht ist der junge Mann am Montagmorgen in unmittelbarer Nähe des Kollegs von einem Täter angegriffen worden. Die Schule habe die Einsatzkräfte alarmiert, sagte ein Sprecher der Bezirksregierung Köln. Der 18 Jahre alte Tatverdächtige stellte sich am Nachmittag der Polizei.

Von dpa