Ladendiebe wollen Klamotten in umgebautem Kinderwagen klauen

Hilden (dpa/lnw) - Mit einem umgebauten Kinderwagen haben zwei Männer in Hilden (Kreis Mettmann) versucht, Beute in einem Bekleidungsgeschäft zu machen. Die Täter hätten Waren im Wert von 380 Euro in den Wagen gestopft, während ihre Kinder eine Angestellte abgelenkt hätten, teilte die Polizei am Montag mit. Als eine weitere Angestellte am Samstag die Polizei gerufen habe, seien die Männer mit den Kindern geflohen. Den Kinderwagen ließen sie mitsamt der Beute zurück. Der Wagen sei so umgebaut gewesen, dass die Kleidung in einem separaten Fach versteckt werden konnte.

Von dpa