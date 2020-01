Offenbach (dpa/lnw) - Milde Temperaturen, aber zunächst regnerisch: Bei Höchstwerten von bis zu 14 Grad wird es in den kommenden Tagen in Nordrhein-Westfalen mild. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte, bringt der Ausläufer eines Sturmtiefs zunächst aber noch Regen und teils stürmisches Wetter ins Land.

Von dpa