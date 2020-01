94-jähriger Radfahrer übersieht Auto und stirbt nach Sturz

Schlangen (dpa/lnw) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Schlangen ist am Montag ein 94-jähriger Radfahrer gestorben. Nach Angaben der Polizei des Kreises Lippe von Dienstag erlag der Mann aus Schlangen im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der 94-Jährige hatte am Vormittag nach ersten Erkenntnissen der Polizei beim Abbiegen das Auto eines 43-Jährigen übersehen und wurde vom Rad geschleudert. Der Paderborner hatte laut Polizei Vorfahrt.

Von dpa