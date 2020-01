Ex-Sanitätsoffizier muss 57.000 Euro an Bundeswehr zahlen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein ehemaliger Sanitätsoffizier der Bundeswehr muss Ausbildungskosten in Höhe von rund 57.000 Euro an die Armee zurückzahlen. Das hat das Düsseldorfer Verwaltungsgericht entschieden (Az.: 10 K 15016/16). Das Urteil sei am Dienstag zugestellt worden.