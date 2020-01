16-Jähriger flieht auf E-Scooter vor Polizei: Unfall

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein 16-Jähriger ist in Mönchengladbach auf einem E-Scooter vor der Polizei geflüchtet und beim Aufprall an einer Mauer leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte der Jugendliche abhauen, weil er Drogen genommen hatte und sein Gefährt illegal war. Ein zehnjähriger Mitfahrer war vorher vom E-Scooter abgesprungen.

Von dpa