Haushaltsüberschuss: NRW kann mehr Schulden tilgen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen kann mehr Altschulden tilgen als gedacht. Weitere 103 Millionen Euro aus Rückzahlungen von Wohnungsbauförderdarlehen könnten nun getilgt werden, teilte NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) am Dienstag in Düsseldorf mit. «Damit hat die Landesregierung nach dem vorläufigen Haushaltsvollzug 2019 in dieser Legislaturperiode insgesamt bereits 645 Millionen Euro getilgt.»

Von dpa