Düsseldorfs OB: Invictus Games mehr als ein Sportereignis

Düsseldorf/London (dpa/lnw) - Laut Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) ist die Stadt «stolz», im Jahr 2022 Gastgeber der Invictus Games zu sein. «Wir wissen, dass die Invictus Games viel mehr sind als ein Sportereignis», sagte Geisel am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in London in der deutschen Botschaft. An den Spielen beteiligen sich rund 500 Soldaten, die in ihrem Dienst körperlich oder seelisch verletzt wurden. Bis zu 14 Sportarten sind vorgesehen. Der Zuschlag für Düsseldorf war am Mittwochabend offiziell bekannt gegeben worden. Neben der Landeshauptstadt hatte sich das kanadische Victoria um die Spiele beworben.

Von dpa