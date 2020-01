Überfall auf Ebay-Verkäuferin: Prozess wird neu aufgerollt

Köln/Karlsruhe (dpa/lnw) - Der Prozess um den brutalen Überfall auf die Anbieterin eines Kinderbetts bei Ebay-Kleinanzeigen in Köln muss teilweise neu aufgerollt werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat der Revision der Staatsanwaltschaft bezogen auf das Strafmaß stattgegeben, wie der BGH am Donnerstag in Karlsruhe auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatten der «Kölner Stadt-Anzeiger» und die «Kölnische Rundschau» berichtet.

Von dpa