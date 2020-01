Polizeihund beißt erst Polizisten und findet danach Täter

Essen (dpa/lnw) - Ein Polizeihund hat bei der Zu-Fuß-Verfolgung eines Verdächtigen in Mülheim an der Ruhr irrtümlich einen Polizisten gebissen. Der Beamte sei leicht verletzt worden, erklärte die Polizei Essen am Donnerstag. Polizeisprecherin Bettina Wehram sprach von einem «doofen Versehen», das «zum Glück selten» vorkomme. Das Tier machte seinen Fehler sofort wieder gut: Es nahm die Spur des Flüchtenden nach dem Zwischenfall wieder auf und führte die Beamten zu dem Gesuchten. Dieser wurde vorübergehend festgenommen. Die Polizisten fanden bei dem Mann einen gefälschten Führerschein und mehrere hundert Euro Bargeld.

Von dpa