Wagner zum Nübel-Thema: «Genießt unsere volle Unterstützung»

Gelsenkirchen (dpa) - Trainer David Wagner vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 will nach dem Ende der Rotsperre weiter auf Torhüter Alexander Nübel setzen. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, Nübel könnte nach dem verkündeten Wechsel zum FC Bayern München am Saisonende nach der Kapitänsbinde auch seinen Stammplatz auf Schalke verlieren. «Irgendwann finde ich es langweilig», sagte Wagner am Donnerstag zu dem Thema. Es sei bereits seit einiger Zeit klar, dass Nübel seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern und zu den Bayern wechseln werde. «Vor allem wissen wir, wo er die nächsten sechs Monate spielen wird - und das ist bei uns», sagte Wagner.

Von dpa