Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags zum Thema Kindesmissbrauch will sich am Freitag (10 Uhr) vor allem mit der Opferperspektive befassen. Dazu sind Sachverständige wie die Sozialpädagogin Ursula Enders geladen. Die Mitbegründerin und Leiterin der Kölner Kontaktstelle «Zartbitter» gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen soll den Abgeordneten helfen, das Ausmaß und die Folgen des Missbrauchs realistisch einzuordnen.

Angehört wird auch der Sozialpsychologe Heiner Keupp von der «Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs» in Deutschland. Darüber hinaus wird ein Experte zu Arbeit und Strukturen der Jugendämter befragt.

Der Untersuchungsausschuss durchleuchtet seit September 2019, inwieweit der massenhafte und jahrelange Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz im lippischen Lügde durch Versäumnisse und Fehleinschätzungen von Regierungsstellen begünstigt wurde. Das Landgericht Detmold hatte im vergangenen Herbst langjährige Freiheitsstrafen und Sicherungsverwahrung gegen die Haupttäter verhängt. Ob der Fall auch strafrechtliche Folgen für Polizisten und Mitarbeiter von Jugendämtern Nordrhein-Westfalens und Niedersachsens haben wird, ist noch offen.

Allein in NRW gab es 2017 nach jüngsten Angaben der Landesregierung mehr als 2300 erfasste Fälle von Kindesmissbrauch. Es müsse aber von einer deutlich höheren Dunkelziffer ausgegangen werden. Gut drei Viertel der Opfer sind Mädchen.