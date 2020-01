«Zuversicht ist groß»: SC Paderborn vor weiterem Transfer

Paderborn (dpa) - Kurz vor dem Beginn der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga hat Trainer Steffen Baumgart eine weitere Verstärkung für den Tabellenletzten SC Paderborn in Aussicht gestellt. «Für das zentrale Mittelfeld wird einer dazukommen. Meine Zuversicht ist groß», sagte der 48-Jährige am Freitag bei der Pressekonferenz zum Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (Sonntag, 18.00 Uhr/Sky).

Von dpa