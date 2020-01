Düsseldorfer Feuerwehrmann nach Explosion in Lebensgefahr

Düsseldorf (dpa/lnw) - Beim Großbrand eines Gebäudekomplexes in Düsseldorf ist ein Feuerwehrmann durch eine Explosion lebensgefährlich verletzt worden. Das hat ein Polizeisprecher am Freitag mitgeteilt. Der 37-Jährige befinde sich in kritischem Zustand auf einer Intensivstation, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ein 57-jähriger Feuerwehrmann, der ebenfalls verletzt worden sei, habe das Krankenhaus bereits wieder verlassen können.