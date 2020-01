«Geisterfahrer» muss in Psychiatrie: Kein versuchter Mord

Krefeld (dpa/lnw) - Das Krefelder Landgericht hat die Unterbringung eines «Geisterfahrers» in einer geschlossenen Psychiatrie angeordnet. Vom Vorwurf des mehrfachen Mordversuchs sprach das Gericht den 26-Jährigen am Freitag aber frei: Der Mann sei nicht in selbstmörderischer Absicht in den Gegenverkehr gerast, sondern weil er sich wegen einer wahnhaften psychischen Erkrankung verfolgt gefühlt habe, befand das Gericht. Es wertete die Tat als gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und versuchte Körperverletzung.

Von dpa