«Wir haben eine tolle Mannschaft, die mit ihrer Entwicklung noch nicht am Ende ist», sagte Oczipka, dessen bisheriger Vertrag am Saisonende ausgelaufen wäre. Nach dem 2:0 am Freitagabend zum Bundesliga-Rückrunden-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach sind die Schalker im Rennen um die Champions-League-Qualifikation am Ende der Saison.