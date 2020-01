Justizministerium: Ermittlungen zu älterem Missbrauchsfall

Dülmen/Düsseldorf (dpa) - Rund sieben Jahre nach Missbrauchsvorwürfen in einem Kindergarten in Dülmen hat das Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen die Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf übertragen. «Es geht darum, dass eine bislang mit der Sache unbefasste Stelle darauf schaut», sagte am Samstag zur Begründung ein Sprecher des Justizministeriums der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa