Zusammenstoß beim Wenden: Zwei Schwerverletzte

Kerken (dpa/lnw) - In Kerken am Niederrhein sind bei einem missglückten Wendemanöver zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe ein 70-Jähriger am Freitag mit seinem Wagen auf der Straße wenden wollen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei habe er offenbar übersehen, dass ein 54-Jähriger mit seinem Auto direkt hinter ihm fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 70-Jährige wurde von der Feuerwehr aus seinem Auto geborgen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 54-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa