Rückkehrer Srbeny stürmt für Paderborn

Paderborn (dpa) - Rückkehrer Dennis Srbeny soll im schweren Heimspiel gegen Bayer Leverkusen für den SC Paderborn gleich für Torgefahr sorgen. Der 25 Jahre alte Angreifer, der in der Winterpause vom Premier-League-Club Norwich City zum Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga zurückgekehrt war, steht an diesem Sonntag ab 18.00 Uhr in der Startelf der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart. Srbeny stürmt gemeinsam mit Sven Michel. Der wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrte Jamilu Collins wird in der Defensive von Mohamed Dräger ersetzt.

Von dpa