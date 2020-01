Düsseldorf (dpa/lnw) - Der bei einem Großbrand in Düsseldorf schwer verletzte Feuerwehrmann schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Der 37-Jährige befinde sich aber weiter in der Uni-Klinik, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montagmorgen. Der Mann war verletzt worden, als es bei dem Einsatz in der Nacht zum Freitag plötzlich zu Explosionen kam.

Von dpa