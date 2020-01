Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Landesregierung und die Wohnungs- und Bauwirtschaft verpflichten sich, in einen klimafreundlicheren Wohnungsbestand in Nordrhein-Westfalen zu investieren. Dazu haben sie am Montag in Düsseldorf gemeinsam mit weiteren Partnern einen «Klimapakt Wohnen» unterzeichnet.

Von dpa