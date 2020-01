Keine Minister-Schminke auf Staatskosten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Den Ministerinnen und Ministern in Nordrhein-Westfalen werden «grundsätzlich keine Leistungen von Visagisten und Friseuren erstattet». Das versicherte Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) in einer am Montag in Düsseldorf veröffentlichten Antwort auf eine AfD-Anfrage. Lediglich für Foto-Aufnahmen nach der Regierungsbildung 2017 seien solche Ausgaben «einmalig erstattet» worden.

Von dpa