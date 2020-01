US-Armee prüfte «mögliche Bedrohung» in Deutschland

«Wir können bestätigen, dass am Samstagabend eine mögliche Bedrohung identifiziert und untersucht wurde», teilte eine Sprecherin der US-Streitkräfte in Europa am Montag auf Anfrage mit. «Deutsche und US-Beamte wurden beteiligt und es wurde keine unmittelbar bevorstehende Bedrohung festgestellt.»

Das Polizeipräsidium Münster äußerte sich am Montag auf Anfrage ähnlich zum Standort Dülmen: «Ersten Erkenntnissen zufolge haben wir keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen», sagte eine Sprecherin. Der Staatsschutz sei aktiv geworden. Sicherheitshalber sei der Objektschutz an dem US-Standort in Dülmen erhöht worden. Unter anderem fahre die Polizei häufiger Streife.