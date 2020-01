RWE: Morschenich am Hambacher Forst kann bleiben

Essen (dpa/lnw) - Der Energiekonzern RWE will nun doch nur einen der beiden verbliebenen Orte am Braunkohletagebau Hambach abbaggern. Die aktuellen Planungen des Unternehmens gingen davon aus, «dass die Ortslage Morschenich (alt) nicht bergbaulich in Anspruch genommen werden muss», teilte RWE am Montag mit. Eine abschließende Entscheidung werde im Rahmen der erforderlichen Genehmigungsverfahren erfolgen.

Von dpa