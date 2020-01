Deutsche Straßenrad-Meisterschaft 2021 im Sauerland

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutschen Straßenrad-Meisterschaft soll im Jahr 2021 im Sauerland stattfinden. Eine solche Vereinbarung wird der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) an diesem Dienstag unterzeichnen, wie der Verband mitteilte. Der anspruchsvolle 15 Kilometer lange Rundkurs soll um den Wintersport-Ort Winterberg führen und dürfte Kletterern wie Emanuel Buchmann oder Klassikerspezialisten wie Maximilian Schachmann oder Nils Politt entgegenkommen. Startort für das Männerrennen ist Arnsberg. Als Termin für die deutsche Meisterschaft sind der 26. und 27. Juni 2021 angesetzt. In diesem Jahr finden die nationalen Titelkämpfe in Stuttgart statt.

Von dpa