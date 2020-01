Weltkriegsbombe in Köln entschärft: Sperrungen aufgehoben

Köln (dpa/lnw) - Die am Kölner Rheinufer gefundene Weltkriegsbombe ist entschärft. «Um 11.53 Uhr meldeten die Sprengstoffexperten dem Ordnungsamt Entwarnung. Von der Weltkriegsbombe mit einem Aufschlagzünder geht keine Gefahr mehr aus», teilte die Stadt am Dienstagmittag mit. Der Blindgänger werde nun verladen, in einem spezialisierten Fachbetrieb zerlegt und entsorgt. Alle Sperrungen könnten nun aufgehoben werden, die rund 10 000 betroffenen Beschäftigten verschiedener Firmen könnten zurück an den Arbeitsplatz.

Von dpa