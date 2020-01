Evakuierung für Bombenentschärfung in Köln ist abgeschlossen

Köln (dpa/lnw) - Die zur Entschärfung einer Weltkriegsbombe notwendige Evakuierung am Rheinufer in Köln ist abgeschlossen. «Alle Gebäude sind geräumt. Luftraum, Schifffahrt und Bahnverkehr werden zeitnah eingestellt», teilt die Stadt am Dienstagvormittag mit. Der genaue Zeitpunkt der Entschärfung stehe allerdings noch nicht fest. Straßensperren waren aufgebaut, auch die nahe Hohenzollernbrücke war bereits für Fußgänger gesperrt.