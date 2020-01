Fritsch bringt Grönemeyer-Songs auf die Bochumer Bühne

Bochum (dpa/lnw) - Für eine Zusammenarbeit mit dem bekannten Regisseur Herbert Fritsch kehrt der Sänger Herbert Grönemeyer vorübergehend ans Bochumer Schauspielhaus zurück. Unter dem Titel «Herbert» will Fritsch aus den Texten und der Musik von Grönemeyer neue Klang- und Gesangserlebnisse formen, wie das Schauspielhaus am Dienstag mitteilte. Das Stück soll am 21. März Premiere feiern.

Von dpa