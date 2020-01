Andersen traut Haaland Nachfolge als Torschützenkönig zu

Dortmund (dpa) - Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Jörn Andersen erwartet von seinem Landsmann Erling Haaland nach dem Traum-Debüt für Borussia Dortmund eine große Karriere. «Auf jeden Fall» traue er dem 19-Jährigen ebenfalls zu, die Torjäger-Kanone in der Fußball-Bundesliga zu holen, sagte Andersen der «Abendzeitung» aus München: «Ein zweiter Norweger, der in Deutschland Torschützenkönig wird – das würde mich sehr freuen.» Andersen hatte 1990 für Eintracht Frankfurt als erster ausländischer Spieler die Kanone gewonnen. Haaland hatte am Samstag mit drei Toren beim 5:3-Sieg beim FC Augsburg in der Bundesliga debütiert.

Von dpa