Mordkommission ermittelt nach Fund zweier Leichen in Wohnung

Köln (dpa/lnw) - Nach dem Fund zweier Leichen in einer Wohnung in Köln ermittelt die Polizei wegen eines Gewaltverbrechens. Polizisten hatten die 78 Jahre alte Wohnungsinhaberin und einen Bekannten der Frau im Alter von 60 Jahren in der Nacht zum Dienstag im Stadtteil Mülheim entdeckt, wie die Ermittler erklärten. Wegen der Verletzungen sei davon auszugehen, dass sie getötet wurden, hieß es.